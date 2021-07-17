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Появилось видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте

Татьяна Плотникова

Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
Фото: Telegram / Москва 24
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 76 Карта всех событий

В интернете появилась видеозапись, сделанная на месте крупной аварии на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Ролик публикует Telegram-канал «Москва 24».

Видео: Telegram / Москва 24

Ранее «ВМ» сообщала, что один человек погиб в ДТП с участием шести машин в районе дома 76 на Кутузовском проспекте. По предварительным данным Госавтоинспекции, предполагаемый виновник аварии выехал на встречную сторону движения. Не исключается, что водитель мог уснуть за рулем.

В результате ДТП движение транспорта затруднено в обе стороны: в направлении области перекрыты четыре полосы, в центр — одна.

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