Появилось видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: Telegram / Москва 24

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 76 Карта всех событий

В интернете появилась видеозапись, сделанная на месте крупной аварии на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Ролик публикует Telegram-канал «Москва 24».

Видео: Telegram / Москва 24

Ранее «ВМ» сообщала, что один человек погиб в ДТП с участием шести машин в районе дома 76 на Кутузовском проспекте. По предварительным данным Госавтоинспекции, предполагаемый виновник аварии выехал на встречную сторону движения. Не исключается, что водитель мог уснуть за рулем.

В результате ДТП движение транспорта затруднено в обе стороны: в направлении области перекрыты четыре полосы, в центр — одна.