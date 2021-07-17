Назван самый редкий язык в России

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Самым редким языком в России является югский, входящий в енисейскую языковую семью. Об этом рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Согласно данным последней переписи, на югском языке в России говорит лишь один человек. Однако в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения предстоит уточнить, сохранились ли в окрестностях Енисейска и верховья Кети (правого притока Оби) люди, которые знают югский язык.

Среди наиболее редких языков народов России также числятся юитский (четыре носителя), сиреникский (пять), орочский (восемь), керекский (десять).

Также в топ-10 самых редких языков вошли алюторский, энецкий, чулымско-тюркский, алеутский и уйльта.

По результатам переписи эксперты смогут оценить возможности сохранения и развития редких языков, а также разработать программы их поддержки, сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения пройдет в России с 1 по 31 октября. Первые итоги планируют подвести в конце 2021 года. Окончательные результаты переписи будут известны в конце 2022 года.

Изначально Всероссийскую перепись населения должны были провести в октябре 2020 года, но власти перенесли ее на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Позже в Росстате сообщили, что перепись населения из-за коронавируса перенесут на осень 2021 года.