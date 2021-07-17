Движение на Кутузовском проспекте восстановили после ДТП

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 76 Карта всех событий

Движение транспорта на Кутузовском проспекте на западе Москвы осуществляется в штатном режиме. Об этом в субботу, 17 июля, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее «ВМ» сообщала, что один человек погиб в ДТП с участием шести машин в районе дома 76 на Кутузовском проспекте в ночь на 17 июля. По предварительным данным Госавтоинспекции, предполагаемый виновник аварии выехал на встречную сторону движения. Не исключается, что водитель мог уснуть за рулем.

В результате ДТП движение транспорта было затруднено в обе стороны: в направлении области перекрывали четыре полосы, в центр — одну.

В настоящее время движение на Кутузовском проспекте восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».