Нарколог объяснил смертельную опасность алкоголя в жару

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Употребление спиртных напитков в жаркую погоду крайне опасно для здоровья и может представлять угрозу для жизни. Об этом рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

Специалист пояснил, что алкоголь воздействует на организм как качели: сначала он расширяет сосуды, а затем провоцирует резкий спазм, результатом чего может стать ишемия (локальное снижение кровотока, способное привести к временному или устойчивому повреждению органов и тканей).

Помимо этого, спиртное нарушает свертываемость крови, вследствие чего могут возникать тромбы в различных органах.

Шуров перечислил основные признаки того, что следует прекратить употребление алкоголя и обратиться за медицинской помощью: боли в сердце, судороги, сильные скачки давления и нарушение сознания. При появлении таких симптомов необходимо вызвать скорую помощь, поскольку в домашних условиях справиться с ними не получится, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Кардиолог, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов согласен с тем, что в жару необходимо отказаться от алкоголя и соленой пищи, предпочтение стоит отдать легкой еде и воде. Медик отметил, что спиртное нарушает терморегуляцию и организму сложнее справиться со своей функцией по регуляции внутренней температуры.