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Система «Паутина» для раскрытия преступлений охватит Россию до конца 2021 года

Татьяна Плотникова

Общество
Система «Паутина» для раскрытия преступлений охватит Россию до конца 2021 года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Министерство внутренних дел РФ планирует до конца 2021 года внедрить во всех своих подразделениях систему «Паутина», предназначенную для профилактики и раскрытия преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в субботу, 17 июля.

В задачи «Паутины» входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, административных правонарушений, выявление угнанных автомобилей, а также машин участников дорожного движения, скрывшихся с мест аварии.

Кроме того, сервис позволяет автоматизировать работу подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.

Система «Паутина» уже функционирует в Центральном федеральном округе РФ, рассказали в МВД России ТАСС.

В Московской области успешно функционирует система «Безопасный регион», насчитывающая около 67,7 тысячи камер видеофиксации. Как рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья, работа камер за полгода позволила снизить на 20,8 процента число преступлений, которые совершаются на улице.

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