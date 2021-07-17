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Названы особенности назначения пенсии с 2022 года

Татьяна Плотникова

Общество
Названы особенности назначения пенсии с 2022 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 2022 года подать заявление о назначении пенсии можно будет без личного визита в Пенсионный фонд РФ. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт уточнила, что с 2022 года можно будет оформить пенсионные выплаты через портал госуслуг, все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР. Если каких-то документов будет недостаточно, запросы в архивы или бывшим работодателям также будут производиться через Пенсионный фонд.

Автоматически пенсия будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста — с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости. То же самое касается инвалидов, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижении пенсионного возраста.

Также с 2022 года в беззаявительном порядке будет назначаться социальная доплата до минимального прожиточного уровня в каждом конкретном регионе, рассказала Финогенова. Вопросы назначения региональной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов, без участия пенсионера.

Кроме того, гражданам, которые прожили в сельской местности не менее 30 лет, больше не потребуется ежегодно подтверждать факт дальнейшего проживания в селе, чтобы получать надбавку к фиксированной выплате пенсии в размере 25 процентов: достаточно проживать в селе в дату назначения выплат, рассказала эксперт агентству «Прайм».

С 1 июля 2021 года в России также произошел ряд изменений в пенсионном законодательстве. Отныне ежемесячные выплаты возможны только на банковскую карту «Мир». Для тех, у кого ее нет и кто не планирует ее заводить, осталась возможность получить деньги наличными или на банковский счет, который не привязан к карте.

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