В Роспотребнадзоре опровергли способность COVID-19 встраиваться в геном

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Возбудитель коронавирусной инфекции не способен интегрироваться в геном человека. Об этом рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Как пояснил эксперт, у вирионов COVID-19 нет структур, которые позволили бы им внедриться в наследственный аппарат человека. У них отсутствуют гены, способные кодировать белки, позволяющие разрезать человеческую ДНК и встроиться вирусам в хромосому.

При этом Семенов уточнил, что некоторые вирусы обладают способностью встраиваться в геном человека. Это, в частности, относится к вирусу иммунодефицита человека, гепатиту В, онковирусам. Однако коронавирус в число таких заболеваний не входит, сообщает РИА Новости.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «ВМ» также развеял ряд расхожих мифов о вакцинах против COVID-19. В частности, о том, что вакцина якобы необратимо влияет на наследственный аппарат.