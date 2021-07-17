Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 июля

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В субботу, 17 июля, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Ожидаются переменная облачность и локальные ливни, возможна гроза.

Температура воздуха в Москве достигнет плюс 31–33 градусов, в Подмосковье возможно от 28 до 33 градусов тепла.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. При грозе вероятны порывы от 12 до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление останется на уровне 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 50 процентов. Также ожидаются пониженное содержание кислорода в воздухе и высокий ультрафиолетовый индекс, сообщает портал «Метеоновости».

В середине следующей недели в Москве температура воздуха достигнет 20–25 градусов тепла, что будет ощущаться как «аномальный холод», рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако, несмотря на кратковременные дожди и фрагментарные, «пятнистые» грозы, в столице и в Подмосковье к следующим выходным температура все равно будет высокой — до плюс 30–32 градусов.