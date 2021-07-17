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Церемония прощания с Петром Мамоновым началась в Донском монастыре

Илья Ашуров

Общество
Церемония прощания с Петром Мамоновым началась в Донском монастыре
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Донская площадь, 1-3 Карта всех событий

В столице началась церемония прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым. Траурное мероприятие проходит в Донском монастыре в субботу, 17 июля.

В Сети появилось видео с места прощания с артистом. На кадрах видно, как священник проводит панихиду по усопшему. В храме присутствует довольно много людей.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Петр Мамонов заболел коронавирусом около двух недель назад, врачи подключили его к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии искусственной комы. Актер и музыкант скончался 15 июля в возрасте 70 лет.

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