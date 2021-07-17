Церемония прощания с Петром Мамоновым началась в Донском монастыре
Россия, Москва, Донская площадь, 1-3 Карта всех событий
В столице началась церемония прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым. Траурное мероприятие проходит в Донском монастыре в субботу, 17 июля.
В Сети появилось видео с места прощания с артистом. На кадрах видно, как священник проводит панихиду по усопшему. В храме присутствует довольно много людей.
Петр Мамонов заболел коронавирусом около двух недель назад, врачи подключили его к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии искусственной комы. Актер и музыкант скончался 15 июля в возрасте 70 лет.
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