Церемония прощания с Петром Мамоновым началась в Донском монастыре

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Донская площадь, 1-3 Карта всех событий

В столице началась церемония прощания с актером и музыкантом Петром Мамоновым. Траурное мероприятие проходит в Донском монастыре в субботу, 17 июля.

В Сети появилось видео с места прощания с артистом. На кадрах видно, как священник проводит панихиду по усопшему. В храме присутствует довольно много людей.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Петр Мамонов заболел коронавирусом около двух недель назад, врачи подключили его к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии искусственной комы. Актер и музыкант скончался 15 июля в возрасте 70 лет.