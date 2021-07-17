Психолог назвала способ вернуть былую влюбленность в отношения

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Как возобновить в отношениях былую страсть, рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

Для начала эксперт посоветовала вспомнить те ощущения, которые влюбленные испытывали во время первых свиданий.

— Состояние влюбленности не перепутаешь ни с чем. В этот период человек буквально пульсирует эмоциями: он дрожит от предвкушения, у него потеют ладони, сердце сильно бьется. В этот период люди испытывают огромный прилив энергии и сосредоточены на своей второй половинке, — пояснила Александра Миллер.

Как подчеркнула психолог, доверие в паре и постоянная, качественная интимная жизнь, удовлетворяющая обоих, тоже даст скучающим влюбленным возможность получить положительные эмоции.

— Высокий уровень окситоцина, гормона привязанности, поднимает качество половой жизни. В результате теплые отношения, установленные при взаимодействии пары, приводят к гармонии в постели, — добавила эксперт.

Она уточнила: чем лучше люди понимают собственные желания, чем больше они готовы к диалогу со своими партнерами, тем выше шанс того, что качественные сексуальные отношения продолжат доставлять им непомерную радость, отмечает ФАН.

Психолог также рекомендовала для восстановления былых чувств вернуть в отношения тактильность. По ее мнению, еще можно постараться мысленно вернуться в то время, когда романтические чувства в паре только зарождались.