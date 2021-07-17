Андрей Бочкарев: Начат второй этап проходки пешеходного тоннеля на станции «Авиамоторная»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, проезд Энтузиастов Карта всех событий

Начался второй этап проходки тоннеля для пешеходного перехода через улицу Авиамоторную, который приведет пассажиров в западный вестибюль станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в субботу, 17 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство перехода идет в условиях сложной гидрогеологии. Неоднородность грунтовых условий и близость железной дороги требуют от строителей нестандартных решений. Грунт на месте строительства перехода насыщен плывунами, без специальных мер нельзя было приступать к разработке, — рассказал заместитель мэра.

По его словам, из-за сложности особенностей грунта по контуру будущего тоннеля создали защитный экран из 26 труб, каждая из них имеет диаметр больше метра и длину 75 метров. Проходка тоннеля ведется под защитой этого экрана.

Также параллельно с работами в вестибюле № 2 и пешеходном переходе ведется строительство пересадки.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков заявил, что сооружение тоннеля разделено на три этапа. Каждый этап включает предварительное горизонтальное закрепление грунтов по технологии jet-grouting и последующую проходку закрепленного участка. Первый этап сооружения пешеходного тоннеля уже выполнен.

— На втором этапе закончены работы по закреплении грунтов, приступили к проходке пешеходного тоннеля с возведением постоянной чугунной обделки диаметром 7,5 метра, — заключил директор.

Станция БКЛ «Авиамоторная» открылась в марте 2020 года. Она находится в проезде Энтузиастов.