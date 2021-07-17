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«Никаких таблеток»: сомнолог дал совет, как пережить последнюю жаркую ночь недели

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Никаких таблеток»: сомнолог дал совет, как пережить последнюю жаркую ночь недели
Фото: Pixabay

Чтобы сон в жаркую ночь прошел комфортно и не привел к обострению хронических заболеваний, нужно заблаговременно позаботиться об оптимальных условиях в помещении для отдыха: зашторить окна, приготовить увлажнитель воздуха, если нет кондиционера. Важно приготовить ко сну и организм. Для этого нужно пить достаточно воды. Препараты для сна принимать нельзя. Об этом «Вечерней Москве» рассказал сомнолог, руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

Грядущая ночь с субботы на воскресенье ожидается жаркой, температура воздуха на улице составит 23–24 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам ученого, это впечатляющие ночные показатели.

Калинкин рассказал, что рекомендуемая и комфортная температура воздуха для сна составляет 18–20 градусов. Поэтому важно правильно подготовиться к жаркой ночи, ведь она может оказать негативные последствия на организм.

— Никаких таблеток для сна не надо принимать однозначно. Нужно пить как можно больше жидкости, потому что теплообмен у человека осуществляется за счет выделения пота. Естественно, ночью будет избыточное потоотделение и может утяжеляться течение многих хронических заболеваний за счет дегидратации. Поэтому важно принимать достаточное количество жидкости, — сказал врач.

Он подчеркнул, что пить нужно исключительно чистую питьевую воду и не заменять ее чаем или другими напитками. Калинкин добавил, что также в дневные часы необходимо предпринять все меры, направленные на борьбу с нагреванием помещения к вечеру перед сном.

— Зашторить окна. Если есть кондиционер — это самое оптимальное решение, так как он может удерживать температуру достаточно хорошо. Также увлажнение воздуха. Оно способствует небольшому охлаждению и повышению влажности до комфортного уровня, — посоветовал собеседник издания.

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