Последний аккорд жары ждет москвичей в выходные

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Грядущие выходные будут очень жаркими, но с переменной облачностью. В столице днем воздух прогреется до 30–33 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров покажут 24 градуса. Правда, эти выходные станут последним аккордом июльской жары, которая покинет столичный регион уже на следующей неделе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В грядущие выходные погода в последний раз в этом месяце порадует жителей столичного региона жаркими днями. Антициклон, который в течение длительного времени (9–10 дней) определял погоду, начал постепенно, говоря на языке метеорологов, неоднородно разрушаться по структуре над поверхностью земли.

— Создаются условия для неустойчивости и конвективных процессов... И сегодня, и завтра эти явления — переменная облачность, местами кратковременный дождь — прогнозируются. А также гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду, а в отдельных случаях — до 17, — сказал Вильфанд.

По его словам, пятнистость, фрагментарность осадков — характерная особенность летней погоды, а их масштаб — 5–8 километров. При этом, как отметил ученый, в субботу воздух в городе прогреется до 30–32 градусов. А в воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки в 33 градуса.

— Сильнейшая жара. А в воскресенье — последний привет от этого антициклона. Переменная облачность, преимущественно без осадков, — добавил ученый.

Также Вильфанд обратил внимание на впечатляющие ночные показатели термометров. В эти выходные в центре столицы температура воздуха в темное время суток понизится только до 23–24 градусов.

— Это значит, что человеческий организм не успевает просто отдохнуть от зноя ночью. Градусов 14–15 — нормально. Но если такая температура, а в квартире нет кондиционера — это настоящий тепловой стресс. Но это последний аккорд антициклона, — добавил собеседник издания.

Кроме того, по прогнозам синоптика, пока что предполагать возникновение каких-то аномальных природных явлений на территории Москвы не приходится. Их появление зависит от множества различных факторов. Но при этом в случае угрозы возникновения опасных явлений граждане будут оповещены об этом сразу же.

В настоящее время в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до субботы, 17 июля, из-за аномальной жары. Очень высокая температура сохранится с 13:00 пятницы до 01:00 субботы. Однако синоптики утверждают, что вторая половина июля принесет в столичный регион ощутимое похолодание.

По прогнозу метеорологов, с началом следующей недели, с 19 июля, столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, который проявится ливнями, грозами со шквалистым усилением ветра до 15–20 метров в секунду, а местами и с градом.

В свою очередь МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в выходные. Москвичам рекомендовали избегать долгого нахождения на солнце, надевать головной убор и светлую одежду, а также пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.