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Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами

Илья Ашуров

Общество
Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице завершилась церемония прощания с музыкантом и актером Петром Мамоновым. Отпевание артиста проходило в Донском монастыре в субботу, 17 июля.

Церемония длилась более двух часов из-за большого числа желающих проститься с актером. После завершения траурного мероприятия закрытый гроб с его телом вынесли из храма. Десятки людей на улице проводили Мамонова в последний путь продолжительными аплодисментами.

Петра Мамонова похоронят на кладбище в подмосковном городе Верее, где он прожил вместе с женой Ольгой последние четверть века своей жизни, передает РИА Новости.

Петр Мамонов заболел коронавирусом около двух недель назад, врачи подключили его к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии искусственной комы. Актер и музыкант скончался 15 июля в возрасте 70 лет.

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