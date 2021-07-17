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Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19

Илья Ашуров

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указания Министерству промышленности и торговли (Минпромторг), а также Министерству здравоохранения (Минздрав) провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса. Поручение главы кабмина должно быть выполнено до 21 июля. Об этом говорится в документе на сайте правительства, опубликованном в субботу, 17 июля.

Подобное поручение вызвано задержками с поставками вакцин в ряде регионов страны.

— Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв, — говорится в документе.

Михаил Мишустин заявил о необходимости инвентаризации произведенных в стране вакцин от COVID-19 на заседании координационного совета, которое проходило 9 июля. Тогда же премьер отметил, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему остается сложной. По этой причине правительству следует стремительно реагировать на изменения и действовать на опережение.

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