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Десять детских площадок установят в пойме реки Чермянки в 2021 году

Анастасия Волоснова

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Десять детских площадок установят в пойме реки Чермянки в 2021 году
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проезд Дежнёва Карта всех событий

В пойме реки Чермянки в течение 2021 года установят десять детских площадок из экологически чистых пород деревьев. Об этом в субботу, 17 июля, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Объекты будут расположены на территории будущего парка «Яуза». Площадки установят на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.

Специалисты поставят на территории детских зон для отдыха и игр горки, тарзанки, пружинные качалки, а также скалодром. Кроме того, на новых площадках сделают качели и карусели для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для изготовления конструкций выбрали дуб и горную лиственницу, так как данные породы деревьев устойчивы к непогоде и большим нагрузкам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Спасатели 13 июля продезинфицировали детские и спортивные площадки в районе Южное Бутово. Корреспондент «Вечерней Москвы» рассказал, как обрабатывают городки для малышей на Изюмской улице.

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