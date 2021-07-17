Балконы многоэтажного дома загорелись на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Вильнюсская улица, 8к2 Карта всех событий

Несколько балконов многоэтажного дома загорелись на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 17 июля, рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел днем 17 июля по адресу улица Вильнюсская, дом 8, корпус 2. Происходит открытое горение балконов на шестом и седьмом этажах.

По данным источника, существует угроза дальнейшего распространения огня.

Позже в экстренных службах сообщили «ВМ» о ликвидации возгорания на балконах. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.