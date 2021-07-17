Пожар на складе в Подмосковье локализовали на площади 1000 квадратных метров

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Пожар на складе в подмосковной Балашихе локализовали на площади в одну тысячу квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в субботу, 17 июля.

Инцидент произошел вечером 17 июля в микрорайоне Салтыковка, по адресу улица Поповка, дом 1. Площадь пожара составляла 1,8 тысячи квадратных метров. По всей площади горело складское здание размером 60 на 30 метров.

По данным источника, в 17:35 по московскому времени пожар локализовали на площади в одну тысячу квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Другой пожар был потушен в четверг, 15 июля. Возгорание произошло на улице Карьер в доме № 2, строение 10. Наблюдалось открытое горение в трех окнах здания. Кроме того, был риск перехода огня на чердак. Пожару присвоили первый ранг сложности. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.