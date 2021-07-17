Москвичам рассказали, какие безалкогольные напитки экспортирует столица

Фото: Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

С января по апрель 2021 года компании Москвы экспортировали безалкогольные напитки на сумму 11,26 миллиона долларов, что на 58 процентов больше показателей прошлого года. Об этом в субботу, 17 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, уровень экспорта за текущий год почти на 90 процентов превысил показатели 2019 года. Ефимов отметил, что предприятия столицы экспортировали газировку на 4,17 миллиона долларов, а соки и другие напитки — на 4,94 миллиона долларов.

— Поставки питьевой продукции за рубеж стабильно увеличиваются каждый год. Так, экспорт газировки за первые четыре месяца этого года вырос на 117 процентов к январю — апрелю 2020 года и на 148 процентов к аналогичному показателю 2019 года, — уточнил Ефимов.

Кроме того, московские компании поставили в другие страны воду на сумму 1,54 миллиона долларов. Продажи безалкогольного пива выросли в восемь раз, напиток экспортировали на 17 тысяч долларов.

— Лидерами по импорту московской безалкогольной продукции в январе — апреле 2021 года стали Узбекистан, сумма поставок составила 3,99 миллиона долларов, Беларусь — 2,09 миллиона долларов, Казахстан — 1,93 миллиона доллара, — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, столичные напитки также поставили на девять новых зарубежных рынков.

При этом по итогам первого квартала 2021 года московский несырьевой неэнергетический экспорт во Францию вырос более чем в три раза и достиг 48,1 миллиона долларов. На долю Москвы в общероссийском несырьевом неэнергетическом экспорте во Францию за этот период пришлось более 22 процентов.