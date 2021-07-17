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Алина Загитова упала после неудачного прыжка на ледовом шоу Навки

Анастасия Волоснова

Спорт
Алина Загитова упала после неудачного прыжка на ледовом шоу Навки
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Фигуристка Алина Загитова не смогла выполнить прыжок во время ледового шоу по мотивам поэмы «Руслан и Людмила». Программу для выступления, которое состоялось в Сочи, подготовила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Загитова исполняла главную роль в ледовом шоу Навки. Во время выступления она должна была выполнить тройной флип, однако не смогла удачно приземлиться после прыжка из-за полученной травмы.

Фигуристка рухнула на лед, но нашла в себе силы встать и продолжить выступление, пишет Пятый канал.

В июне тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда продолжают подготовку к новому сезону. Тренер добавил, что фигуристы будут хорошо подготовлены к контрольным прокатам. Первые из них намечены на 11 и 12 сентября. Выступления пройдут в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

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