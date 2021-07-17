СМИ: Британия развернет тайную спецоперацию против России и Китая

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Британские спецподразделения начнут выполнять новую тайную миссию, направленную против России и Китая. Об этом в субботу, 17 июля, говорится в материале Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.

Он отметил, что в операции по противостоянию другим государствам примут участие воздушная и лодочная службы страны. Тоттен подчеркнул, что он должен возглавить «будущие силы спецназначения» морской пехоты Британии.

По его словам, спецподразделения будут бороться с терроризмом и наемниками, а также начнут работать с опасными задачами, связанными с Россией и КНР. В специальные отряды войдут четыре тысячи человек.

— А мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками, — пояснил Тоттен.

Участники специальных миссий будут кооперироваться с британской разведслужбой MI6, пишет газета. Кроме того, спецподразделения могут организовать подготовку военно-морских сил стран у Южно-Китайского моря, чтобы защититься от Китая.

При этом проведение спецоперации происходит на фоне инцидента с британским эсминцем «Дефендер». Он пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в международно признанный коридор разделения движения и вышел из него в 9:45. Также уточняется, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле, в свою очередь, назвали инцидент с британским эсминцем провокацией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что в случаях нарушения иностранными военными кораблями российских границ Россия может их бомбить.