«Единая Россия» открыла портал для сбора предложений в народную программу

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Партия «Единая Россия» открыла портал, куда жители России будут направлять свои идеи для народной предвыборной программы партии. Об этом в субботу, 17 июля, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Программу в 2021 году приняли решение назвать «народной», так как регионы РФ смогут направлять свои предложения по улучшению жизни в стране.

Чтобы каждый житель страны мог увидеть себя в программе, было сделано разделение не только по регионам, но и по муниципалитетам, уточнил Турчак.

— Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога, — пояснил Турчак.

По его словам, в партии будут внимательно анализировать каждое предложение. Отмечается, что оставить свои идеи можно как онлайн на сайте np.er.ru, так и офлайн. Заполнить анкету граждане могут в региональной общественной приемной «Единой России», а также у депутата своего округа, пишет РИА Новости.

Кроме того, мэр столицы, лидер московского списка «Единой России» на выборах в Государственную думу РФ VIII созыва Сергей Собянин 17 июня дал старт избирательной кампании партии. По словам главы города, «Единая Россия» — единственная сила, которая способна действительно решать проблемы, не подменяя реальную повестку популизмом. Партия представляет собой большую команду, состоящую из разных деятелей.

Выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года.