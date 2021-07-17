Сергей Собянин дал старт предвыборной кампании «Единой России» в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр столицы, лидер московского списка «Единой России» на выборах в Государственную думу РФ VIII созыва Сергей Собянин дал старт избирательной кампании партии. Соответствующее заявление он сделал в штабе общественной поддержки на встрече с кандидатами и сторонниками в субботу, 17 июля.

По словам главы города, «Единая Россия» — единственная сила, которая способна действительно решать проблемы, не подменяя реальную повестку популизмом. Партия представляет собой большую команду, состоящую из разных деятелей.

— Это депутаты местного самоуправления, городской думы, это мэр города, это его команда, это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами в рамках защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее, — сказал мэр.

Сергей Собянин отметил, что даже в сложные времена пандемии партия продолжала выполнять свою программу. Благодаря реализующимся проектам Москва через пять лет будет совершенном другим, еще более комфортным для жизни городом. Для того чтобы это осуществить, нужна поддержка.

— Но для этого нам нужно доверие — доверие людей, которые проголосуют за нас и дадут возможность продолжать так же динамично развивать наш город, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года.