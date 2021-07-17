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Культурно, весело и с кешбэком: где лучше и выгоднее отдохнуть пенсионерам

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Культурно, весело и с кешбэком: где лучше и выгоднее отдохнуть пенсионерам
Фото: Pixabay

Пенсионерам, которые предпочитают море в бархатный сезон, стоит присмотреться к отдыху в России, Черногории, Хорватии, Греции или Турции. А тем, кто любит познавательный отдых, — подумать над отпуском в речном круизе, в который можно отправиться по действующему до 31 июля туристическому кешбэку. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказали эксперты в сфере туризма.

Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, люди старшего поколения для отдыха зачастую выбирают бархатный сезон. Ведь многие из них не любят слишком жаркую погоду. А в той же Турции, например, воздух на данное время прогревается в среднем до 35 градусов.

По словам эксперта, пенсионерам стоит рассмотреть возможности бархатного сезона, которые есть в Турции, Греции и России. Он подчеркнул, что многие пенсионеры любят культурно-познавательные путешествия. Например, речные круизы. А для таких граждан на данный момент есть особенная возможность по организации отдыха.

— Так как четвертый этап туристического кешбэка по России идет до 31 июля, а речные круизы входят в этот кешбэк с 1 сентября, пока еще есть уникальная возможность забронировать тур по кешбэку в речной круиз. И, например, отправиться в тур в Казань или Санкт-Петербург, — сказал Горин.

Эксперт в области выездного туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко в свою очередь добавил, что пенсионеры делятся на две группы: одни любят активный отдых, а другие — спокойный и размеренный пляжный. Сегодня практически все открытые для россиян страны готовы предложить туристам отпуск именно по предпочтениям второй группы пенсионеров.

— Можно добавить Черногорию и Хорватию. Все обладают побережьем, солнцем на данный момент, — подчеркнул эксперт.

Немного более активный отдых могут предложить Кипр, Абхазия, Греция и Марокко. Большое разнообразие для отдыха предлагает, конечно, и Турция, заключил Осауленко.

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