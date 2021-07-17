Юные москвичи приняли активное участие в конкурсе Музея Победы о фронтовых собаках

Фото: Музей Победы

На международный конкурс «Собаки-герои», который проводит московский Музей Победы, пришли десятки рисунков от юных жителей столицы. Об этом в субботу, 17 июля, рассказали в пресс-службе Музея Победы.

Конкурс приурочили ко Дню фронтовой собаки. Прислать рисунок в Музей Победы можно до 25 июля, итоги конкурса подведут 14 августа.

Чаще всего рисунки присылают дети школьного возраста, уточнили в пресс-службе. Ребята изображают на своих работах собак, которые военные годы были санитарами, подрывниками и связистами. Так, рисунок о собаке-подрывнике прислала столичная школьница Агата Чижова.

Среди детских рисунков есть работы, выполненные мелками, красками, карандашами. Кроме того, некоторые дети рисовали животных при помощи компьютерных программ.

Юных москвичей также пригласили принять участие в конкурсе рассказов, который посвящен Дню фронтовой собаки. Всероссийский детский конкурс рассказов «Мой верный друг» проводится для ребят от 7 до 17 лет. Им предлагается написать рассказ о любимых питомцах. Авторы могут вспомнить смешные моменты из жизни своих четвероногих друзей или их героические поступки, о том, как любимец появился в семье, или о его воспитании.

Лучшие работы выберут в семи номинациях: «Четвероногий герой», «Веселая история», «Всем на свете нужен дом» (о бездомных собаках), «Поучительный рассказ», «За литературный стиль и художественность текста», «Победитель онлайн-голосования» и «Самый юный автор».