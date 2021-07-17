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«Помогите, мы в рабстве»: женщина из Новосибирска нашла записку в помидорах

Юлия Курганова

Происшествия
«Помогите, мы в рабстве»: женщина из Новосибирска нашла записку в помидорах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жительница Новосибирска нашла в купленных в магазине помидорах записку с надписью «Помогите, мы в рабстве».

14 июля женщина приобрела упаковку фасованных помидоров. Между овощами оказался свернутый клочок бумаги, на котором маркером была выведена данная надпись.

По словам жительницы Новосибирска, она не смогла оставить загадочное послание без внимания. Она намерена написать заявление в полицию. В ГУ МВД сообщили, что этим делом может заинтересоваться Следственный комитет.

На данный момент удалось установить, что производят помидоры в Ставропольском крае. Но упаковывают их в Московской области, поэтому узнать, кто написал сообщение и что именно происходит на предприятии, трудно.

Отмечается, что у производителя дела действительно идут плохо. По предварительной информации, в суде уже есть несколько исков, а директорский состав очень часто меняется, сообщает портал «Прецедент».

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