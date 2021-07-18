Эксперт объяснил, какие запчасти опасно покупать на авторазборках

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Для современных машин бесполезно покупать поддержанные запчасти, которые связаны с безопасностью, так как они привязаны к конкретному автомобилю. Об этом сообщил директор по сервису и запасным частям «Авилон Мерседес-Бенц» Павел Сидоров.

Блоки управления, рулевые рейки, сервоприводы вспомогательных элементов машины могут оказаться технически не совместимы с автомобилем.

Также не следует покупать на авторазборках подушки безопасности, пиропатроны ремней безопасности, блоки управления вспомогательными системами активной и пассивной безопасности. Неизвестно, сколько прожила такая деталь и в каких экстремальных ситуациях бывала, пояснил Сидоров.

А приобретение таких частей как подержанный двигатель, коробка передач или раздаточная коробка тоже означает фактическую покупку «кота в мешке», сообщил эксперт, передает агентство «Прайм».

Другой автоэксперт объяснил, как аномальная жара сказывается на состоянии машины. Он заявил, что высокая температура может привести к учащении поломок автомобилей в возрасте.