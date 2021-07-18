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Вопрос введения экспресс-тестов для поиска пьяных водителей прорабатывается в МВД

Михаил Алимов

Общество
Вопрос введения экспресс-тестов для поиска пьяных водителей прорабатывается в МВД
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

МВД РФ прорабатывает вопрос введения экспресс-тестов на дорогах. Они позволят моментально выявлять водителей, которые употребили алкоголь перед началом движения. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя — так называемых экспресс-тестов, — отметили в пресс-службе МВД.

Применение таких тестов позволит минимизировать время общения водителей с полицейскими, уменьшить субъективизм и предотвратить конфликтные ситуации.

Если водитель откажется от прохождения экспресс-теста, будут основания усомниться в его достоверности или водитель будет несогласен с его результатами, он будет направлен на медицинское освидетельствование. Такие требования предусмотрены ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ, передает ТАСС.

В начале июля автоэксперты назвали возможные минусы от введения экспресс-тестов для выявления пьяных водителей на дороге. В беседе с корреспондентом «ВМ» они пришли к выводу, что самое точное исследование могут провести только медики. Поэтому проверять водителя лучше при помощи устройства, которое фиксирует данные водителя и вносит результаты теста в систему, а также отправлять его на медицинское освидетельствование.

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