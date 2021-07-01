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Автоэксперты назвали минусы моментального выявления пьяных водителей

Марина Найденкова

Общество
Автоэксперты назвали минусы моментального выявления пьяных водителей
Фото: Kozhokhin Alexander

Новый прибор для быстрого определения пьяных водителей на дороге не нужен, тем более если он не будет заносить результаты проверки автоматически в базу данных. Самое точное исследование могут провести только медики. Поэтому проверять водителя лучше при помощи устройства, которое фиксирует данные водителя и вносит результаты теста в систему, а также отправлять его на медицинское освидетельствование. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали автоэксперты.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что специальный прибор для моментального определения пьяных водителей появится в России в 2022 году. По его словам, в настоящее время данные приборы уже используются в разных странах. Средства индикации ГИБДД начнет применять в рамках реализации национального проекта. Оборудование будет определять наличие паров алкоголя в воздухе, который выдыхает водитель автомобиля.

Как отметил автоюрист Дмитрий Славнов, раньше у инспекторов были приборы, в которые, чтобы определить наличие алкогольного опьянения, нужно было просто подуть. Но эти устройства упразднили, так как их использование привело к появлению «криминальной составляющей», отметил эксперт. Нередко инспекторы и водители просто пытались договориться, чтобы не проходить медосвидетельствование.

— На сегодняшний день есть один прибор. Перед тем как в него подуть, нужно записать фамилию, имя, отчество, данные водителя. Водитель дует, и выходит чек с его «подноготной». Там видно: трезвый или пьяный. Чек вышел — данные в базе. Все зафиксировано. Может быть, тот прибор, который сегодня есть, сделать немного проще, чтобы была возможность быстрее вводить данные. На телефоне, например, — сказал Славнов.

По его словам, новые моментальные приборы вводить нельзя, никакого экспресс-теста быть не должно. Если по состоянию водителя (например, покраснение кожных покровов, неустойчивость позы) можно судить о том, что он пьян, то нужно проверять человека при помощи прибора, в который вводятся его данные. В противном случае это может привести к росту взяточничества среди инспекторов и предложений откупиться со стороны водителей.

— Те приборы, что были, бутафорские. Новые приборы, не думаю, что нужны. Либо сразу ехать к врачу-наркологу на освидетельствование, либо проходить проверку на официальном приборе, в который перед проверкой вводятся данные водителя. Иначе может наступить игра в кошки-мышки, — сказал Славнов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что водители, которые не согласны с результатом экспресс-теста, всегда могут обратиться к сотруднику полиции и потребовать отвезти их к врачу-наркологу. Все заключения медика будут в приоритете над показанием прибора.

— Есть два часа, чтобы сдать тест у независимого врача и показать свои «продувки». Если водитель откажется от освидетельствования, то все — никаких двух часов нет. Дело сделано, — добавил Славнов.

Как отметил автоэксперт Владимир Бахарев, прибор для выявления опьянения у водителей, который применяется сегодня, нужно использовать только согласно правилам, иначе результат может быть ошибочным.

— Перечень длиной две с половиной страницы с ограничениями на его использование. Есть много условий, которые могут повлиять на результат. Не всегда все идет согласно процедуре, — сказал Бахарев.

По его словам, вероятность ошибочного результата при применении прибора сотрудниками полиции, а не медицинскими работниками, существует. Эксперт советует водителям, которые уверены в том, что они трезвы, а прибор показывает обратное, незамедлительно ехать на медицинское освидетельствование в больницу.

— История старая. Ее отголоски слышу если не пять лет, то три года точно: что мы научимся определять пьяных за рулем, не входя в машину, камеры будут следить за пьяными. Пока эффективно работающие приборы мне неизвестны. Единственное исследование, которому лично я буду доверять на сто процентов, — это клиническое исследование. И то были случаи, когда такие исследования показывали чушь, — отметил Бахарев.

Он напомнил, что для водителей алкоголь страшен даже в минимальных дозах, так как замедляется работа вестибулярного аппарата и ощущение опасности наступает позже. Поэтому за руль можно садиться только трезвым. Если же нужно куда-то поехать после трех глотков вина, всегда есть выход: можно вызвать такси или воспользоваться услугами трезвого водителя.

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