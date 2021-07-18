Треть россиян не хотят ввода четырехдневной рабочей недели из-за риска падения доходов

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Треть россиян не готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Связано это с тем, что они опасаются вероятного падения своих доходов. Об этом в воскресенье, 18 июля, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании участвовали 1,6 тысячи человек из 328 населенных пунктов разных округов и около тысячи работодателей. Оно проводилось с конца июня до середины июля.

44 процента опрошенных хотели бы работать четыре дня в неделю.

— Против выступают 34 процента опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов, — говорится в исследовании.

В опросе, проведенном в апреле этого года, были другие мнения. 39 процентов респондентов поддержали идею и столько же высказались против. В феврале было разделение 48 процентов на 33. В октябре прошлого года — 40 на 37 процентов.

В результате последнего опроса выяснилось, что 63 процента россиян уверены, что смогут выполнять тот же объем работы за меньший срок. В нем участвовали тысяча экономически активных респондентов из 295 населенных пунктов. Все они работают пять дней в неделю. 24 процента считают, что не успеют за два дня выполнить привычный объем работы.

76 процентов работодателей ответили отрицательно на вопрос о возможном введении четырехдневной рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные еще одного опроса. В нем приняли участие тысяча менеджеров по персоналу и других представителей компаний из 262 населенных пунктов.

— Еще 12 процентов работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что четырехдневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в пяти процентах компаний. В одном проценте организаций такой режим работы уже введен, а три процента работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, однако в итоге вернулись к пятидневке, — сообщается в исследовании, отмечает РИА Новости.

Россияне 14 июля назвали необходимый доход для сведения концов с концами. Отечественным семьям необходимо зарабатывать как минимум 60,9 тысячи рублей, говорится в исследовании Росстата.