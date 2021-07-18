Бритни Спирс отказалась выступать, пока отец контролирует ее карьеру

Фото: Александра С. Тархова

Американская певица Бритни Спирс не собирается выступать на сцене, пока ее отец и опекун Джейми Спирс контролирует карьеру исполнительницы. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

— Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время в ситуации, когда мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это на протяжении последних 13 лет... Опекунство убило мои мечты, — написала она в социальной сети.

В июне на судебном заседании Спирс потребовала освобождения от опекунства со стороны отца Джейми Спирса, которое длится с 2008 года. Артистка призналась, что намерена вернуть свою жизнь и свои права. В течение пяти лет ей делали уколы лития, из-за чего она чувствовала себя «пьяной». Но 1 июля стало известно, что суд отклонил ходатайство Бритни на отказ от опеки.

Также певицу заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не смогла забеременеть. Бритни призналась, что еще надеется выйти замуж и родить детей, но опекуны не позволяют.

Адвокат певицы заявил, что перестанет работать с ней, когда Спирс назначат нового юриста. Юрист решил уволиться после того, как пылкая речь артистки в суде привела к отставке ее менеджера Ларри Рудольфа. Они работали вместе с 1990-х годов. Ларри вспомнил, как Бритни призналась ему более двух лет назад в том, что хочет сделать перерыв в своей карьере.