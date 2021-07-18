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Сергей Собянин заявил, что решение об отмене обязательных QR-кодов принято взвешенно

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин заявил, что решение об отмене обязательных QR-кодов принято взвешенно
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столичных кафе и ресторанах с 19 июля не нужен будет обязательный QR-код, свидетельствующий о вакцинации от коронавируса. Данное решение принято взвешенно и исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это достаточно серьезное решение, но мы принимали его абсолютно взвешенно и исходя из той ситуации, которую мы на сегодня имеем, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Коды отменили по многочисленным просьбам столичного бизнеса и из-за улучшения общей эпидемиологической обстановки в городе.

По его словам, внедрение системы обязательных QR-кодов в столичных кафе было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

Столичный мэр отметил, что 33 процента горожан сказали, что введение обязательных QR-кодов повлияло на их решение вакцинироваться от коронавируса. Так, за время действия системы QR-кодов в столице число желающих привиться от коронавируса резко увеличилось с 10 тысяч до 110 тысяч в день.

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