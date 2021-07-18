Эксперт рассказал о недопустимости алкогольного опьянения при прививке от COVID-19

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Во время вакцинации от коронавируса алкогольное опьянение противопоказано. Человек может находиться в остром состоянии, которое недопустимо при прививке. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

— Для того чтобы было можно вакцинировать пациента, чтобы врач допустил пациента до вакцинации, пациент должен чувствовать себя хорошо и стабильно и в отношении каких-то хронических заболеваний, и в отношении острого процесса, — заявил он.

По его словам, лучше прийти на вакцинацию на следующий день после опьянения, когда состояние организма улучшится, предает радиостанция «Говорит Москва».

Иммунолог Владимир Болибок 13 июля объяснил, какие противопоказания существуют к прививке от COVID-19. Среди них он выделил различные тяжелые заболевания: астму, гепатит и диабет.