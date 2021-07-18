Москвичей предупредили о грозе и ливнях в понедельник

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве на следующей неделе ожидается плюс 20–25 градусов тепла. Атмосферный фронт принесет в понедельник ливни с грозами и градом и охладит воздух. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Период длительной жары, когда температура держалась на отметке выше 30 градусов, заканчивается.

— Уже в понедельник во второй половине дня в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего в небе вырастут «башенки» грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1–3 сантиметров и шквалистым усилением ветра западных румбов в мгновенных порывах, достигающих 15–20 метров в секунду, — рассказал он.

Как утверждает Тишковец, наиболее сложные метеоусловия ожидаются в период с 09:00 до 21:00. В первой половине дня воздух может прогреться до 28–30 градусов, но уже в дневное время охладится до 25–27.

Во вторник температура вернется в климатическую норму, а в среду и четверг продолжит падать. Температура будет плюс 21–26 и плюс 19–24 градуса соответственно. В пятницу и выходные температура будет комфортной и составит климатическую норму конца июля — плюс 21–26 градусов, передает РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в середине следующей недели в Москве температура воздуха достигнет 20–25 градусов, что будет ощущаться как «аномальный холод». По мнению метеоролога, изменения в погоде будут заметны уже в начале недели: в понедельник ожидается облачная погода и прогнозируется сильный дождь, однако температура воздуха останется все еще высокой — она будет достигать 29 градусов тепла.