Девушка после косметических процедур попала в больницу

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Россия, Москва, Садовническая улица Карта всех событий

Девушку после косметических процедур доставили в больницу. Прокуратура Москвы проведет проверку по факту случившегося. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 18 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, девушка делала липосакцию в клинике на Садовнической улице. После чего ее доставили в больницу с диагнозом «септический шок».

По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Еще одну проверку проводит другое ведомство. Следком проверяет ситуацию с падением лифта с рабочими в Москве.