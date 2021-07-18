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Академик Румянцев: Пожилым пациентам нужно помочь адаптироваться к цифровизации медуслуг

Павел Гриднев

Общество
Академик Румянцев: Пожилым пациентам нужно помочь адаптироваться к цифровизации медуслуг
Фото: Ольга Макарова

Необходимо подготовить пациентов старшего возраста к цифровизации медицинских услуг, считает главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев. По его мнению, новый стандарт поликлиник, меняющий организацию работы амбулаторного звена, делает медицинскую помощь в Москве более доступной и высокотехнологичной, при этом изменения должны происходить плавно, без дискомфорта для жителей.

— За последние годы Москва провела значительную работу по цифровизации всех сфер жизни. Однако пациентам нужно научиться работать с гаджетами, чтобы иметь возможность получить консультацию, в том числе телекоммуникационную. К этому надо людей подготовить, обязательно должен быть переходный период. Это важно не только для людей старшего возраста, но и тех, кто моложе, — сказал Румянцев.

Московские поликлиники постепенно становятся цифровыми. Согласно новому стандарту, в медучреждениях вместо регистратуры появились стойки информации с консультантами, в поликлиниках прием ведут дежурные врачи, справку или направление можно получить в специальном кабинете. Благодаря новому высокотехнологичному оборудованию медики могут проводить современные виды диагностики. Кроме того, пациенты получили доступ к электронной медицинской карте, могут самостоятельно видеть результаты своих анализов и исследований. Объем информации, доступной пациентам, будет расширяться.

Академик РАН подчеркнул, что внедряемый в Москве новый стандарт поликлиник, меняющий работу первичного звена, делает медпомощь доступнее.

— Цифровизация услуг — это большой шаг вперед, однако изменения происходят настолько быстро, что люди, особенно пожилые, не успевают адаптироваться. Им зачастую сложно записаться к специалисту в электронном формате, зарегистрироваться на обследование. Контакт с лечащим врачом должен сохраниться, — считает Румянцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал доступность высококвалифицированного медицинского обслуживания и цифровизацию отрасли одними из приоритетных направлений развития города.

— Московские поликлиники и больницы должны стать максимально комфортными и дружелюбными... Бурное развитие современных информационных технологий превращает цифровую среду в наше новое жизненное пространство. И это пространство должно быть комфортным и безопасным, — сказал Сергей Собянин.

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