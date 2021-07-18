Сергей Собянин заявил, что электрические речные трамваи являются столичной традицией

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Электрические речные трамваи должны стать для столицы дополнительной изюминкой. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Эта дополнительная изюминка для города, московская традиция, которая существовала около 100 лет. Последние 15 лет трамвайчики как пассажирский транспорт исчезли из акватории Москвы. Мы их восстанавливаем. Но восстанавливаем опять же на совершенно другом технологическом уровне, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

15 июля мэр сообщил, что первые маршруты на электрических судах по Москве-реке запустят в 2022 году. В 2022–2023 годах в столице появятся два регулярных маршрута электрических речных судов. По ним будут курсировать 20 электрических речных трамвайчиков.