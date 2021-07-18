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Вылезшего в окно квартиры многоэтажного дома москвича спасли

Полина Долганова

Происшествия
Вылезшего в окно квартиры многоэтажного дома москвича спасли
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Братеевская улица Карта всех событий

Сотрудники службы спасения сняли жителя Москвы с окна квартиры жилого дома, расположенного на юге столицы. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

— Мужчину сняли. С ним работают медики и психологи, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 18 июля на Братеевской улице. Мужчина высунулся из окна многоэтажного здания и свесил ноги. На место происшествия выехали экстренные службы и психологи. Причина поступка москвича в настоящее время устанавливается, передает ТАСС.

До этого «Вечерняя Москва» писала, что пятилетний мальчик выпал из открытого окна в поселении Щаповском в Новой Москве. Он остался жив и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту сотрудниками следственных органов проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Ведомство напомнило, что, открывая окна, стоит следить за тем, чтобы рядом с ними не было детей, оставленных без присмотра. Невнимательность может привести к печальным последствиям и летальным исходам.

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