КамАЗ и восемь легковых машин столкнулись в Московской области

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Авария с участием девяти машин произошла в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

ДТП произошло на 44-м километре Ярославского шоссе в 14:05 в воскресенье.

Водитель КамАЗа не справился с управлением и перевернулся на бок, повредив при этом восемь легковушек. В аварии никто не пострадал.

В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью в свою очередь добавили, что аналогичная авария с участием семи автомобилей произошла в городском округе Пушкино на 45-м километре дороги М8 примерно в 14:15. В результате нарушения ПДД на участке дороги по направлению в сторону области столкнулись пять легковых машин, один грузовик и микроавтобус. В данной аварии есть пострадавший.

В результате случившегося движение транспорта на дороге не было перекрыто, однако машины едут с затруднениями. На месте аварии возгорания не было, передает ТАСС.

До этого «ВМ» писала, что пять машин столкнулись в Центральном округе столицы. В результате случившегося движение по Садовому кольцу было затруднено в обоих направлениях.