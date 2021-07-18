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Шестилетняя девочка умерла после падения из окна на юге столицы

Полина Долганова

Происшествия
Шестилетняя девочка умерла после падения из окна на юге столицы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Лестева Карта всех событий

Девочка в возрасте шести лет погибла после падения из окна пятого этажа жилого дома в Москве. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщается на сайте Следственного комитета.

Трагедия произошла утром 18 июля на улице Лестнева. Шестилетнюю девочку обнаружили с повреждениями, характерными при пандемии с высоты, недалеко от жилого здания. Несмотря на помощь, которую пытались оказать медики, ребенок скончался. Установлено, что малышка оперлась руками о сетку против насекомых и выпала из окна на пятом этаже.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства опрашивают родственников и очевидцев случившегося, передает РИА Новости.

До этого «ВМ» писала, что сотрудники службы спасения сняли жителя Москвы с окна квартиры жилого дома, расположенного на юге столицы.

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