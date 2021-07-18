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Астролог рассказал о возможности найти свою любовь в июле

Полина Долганова

Общество
Астролог рассказал о возможности найти свою любовь в июле
Фото: Pexels

Астролог и нумеролог Алексей Фандеев рассказал, что летом шанс встретить любовь всей жизни многократно возрастает. Именно в это время года Солнце и Луна помогают людям найти друг друга и обрести совместную гармонию. Однако к этому событию необходимо отнестись ответственно.

— Июль — это середина лета. Этот месяц управляется знаками зодиака Рак и Лев. Раком управляет Луна, Львом управляет Солнце. Дни и ночи складываются в месяцы, в года, в столетия, поэтому Солнце и Луна, соединяясь вместе в этом месяце, дают уникальную возможность вернуться в точку сборки и осознать свою жизнь, — уточнил специалист.

Эксперт напомнил, что последователи каббалы отмечают День всех влюбленных 25 июля. В этот день небесные тела дарят людям шанс найти свою вторую половину и обрести настоящее счастье.

Солнце отвечает за окружающий мир, а Луна управляет ночным временем суток и человеческой душой. Именно 25 июля два светила становятся равнозначными друг другу и все люди на планете могут найти свою любовь.

Фандеев добавил, что с 22 по 28 июля людям необходимо поговорить с самими собой и объективно себя оценить. Каждому человеку нужно будет решить, как он может стать чище и лучше. Честное отношение к себе будет вознаграждено Вселенной.

Астролог подытожил, что умение любить — это самый сложный навык, который раскрывает душу человека, передает Пятый канал.

До этого астролог рассказала, какую опасность в июле несет Черная Луна — Лилит. С 18 июля по 1 августа не стоит верить обещаниям и строить грандиозные планы на будущее.

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