Астролог рассказала, какую опасность в июле несет Черная Луна Лилит

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С 18 июля по 1 августа не стоит верить обещаниям и строить грандиозные планы на будущее, так как судьбами людей будет управлять Черная Луна. Об этом рассказала преподаватель Евразийского астрологического института, таронумеролог Анастасия Широкова.

Черную Луну также называют Лилит, так как она является самой дальней точкой на лунной орбите. В астрологии Лилит считается сборником для страхов человека.

На данный момент Черная Луна находится в Тельце, однако 18 июля она перейдет в Близнецы, пояснила астролог.

— Находясь в знаке Тельца, в гостях у Венеры, Черная Луна досаждала нам материальными проблемами, проблемами с телом, здоровьем, красотой. Теперь она ингрессирует под управление Меркурия. Это значит, что наступает время искажения информации, — пояснила Широкова.

По ее словам, ближайшие девять месяцев нужно следить за своей речью и не верить обещаниям, которые могут оказаться пустыми. Кроме того, в данный период нельзя вводить окружающих в заблуждение, так как одно неверное слово может разрушить чью-то жизнь.

Астролог добавила, что Лилит также начинает «конфликтовать» с Венерой и Юпитером, которые в астрологии символизируют счастье. По ее словам, самый тяжелый момент для жителей Земли будет фиксироваться с 18 июля по 1 августа.

Так, в конце июля у многих нарушатся планы на поездки. При их планировании стоит внимательно отнестись к окружению, советует Широкова. По ее словам, не стоит вступать в сомнительные сделки и нарушать законодательство, пишет Пятый канал.

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