Идею отмены налога с продажи жилья для семей с детьми оценили в Госдуме

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Поручение президента России Владимира Путина об изменениях, которые необходимо внести в законодательство об освобождении семей с двумя детьми от налога с продажи жилья, в случае если они в ближайший год собираются купить новое, прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Данная идея президента направлена в первую очередь на защиту интересов молодых семей, — подчеркнула депутат.

По ее словам, часто молодая семья при покупке жилья, в том числе по ипотеке, планирует с годами улучшить жилищные условия. Она также напомнила, что в настоящее время, согласно российскому законодательству, если недвижимость продается до истечения трех лет с момента ее покупки, то владелец обязан уплатить налог с продажи, отмечает RT.

Как пояснила парламентарий, бывают случаи, когда это становится препятствием для улучшения жилищных условий в течение быстрого периода времени. Однако за этот срок молодая семья может завести третьего ребенка, поэтому ей станет сложно проживать в былых условиях.