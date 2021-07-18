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Ученый объяснил, в каком случае после перенесенного COVID-19 нужно срочно идти к врачу

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученый объяснил, в каком случае после перенесенного COVID-19 нужно срочно идти к врачу
Фото: Pixabay

Рост антител IgM после перенесенной коронавирусной инфекции может свидетельствовать о развитии «длинного COVID-19». Об этом рассказал биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш.

По его словам, количество антител IgM в организме повышается во время болезни коронавирусом и падает после нее. Однако антитела длительной защиты IgG, напротив, начинают расти.

В разговоре с «Радио России» Кулиш уточнил, что если после болезни COVID-19 в организме начинает расти количество антител IgM, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

— Это значит, что где-то внутри вас «завис» этот страшный вирус, он распространяется, — добавил эксперт.

Он подытожил, что в своей практике он встречал пациентов, у которых антитела данного вида повышались спустя восемь–девять месяцев после выздоровления.

Недавно группа ученых из Центра исследований рака в американском Сиэтле обнаружила антитело, которое способно бороться с различными вариантами коронавируса. Специалисты изучили 12 антител, которые они выделили у людей, инфицированных SARS-CoV-2 или SARS-CoV. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, связывающегося с рецепторами на клетках человека.

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