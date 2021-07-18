Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик на YouTube-канале сенатора Пушкова
Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC максимально быстро снять все ограничения с YouTube-канала сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
— В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, — говорится в сообщении.
Кроме того, YouTube таким образом вступает в конфликт с действующим законодательством Российской Федерации.
Недавно видеохостинг удалил с официального канала «Алексей Пушков» выпуск программы «Постскриптум». В видео обсуждались проблемы полового воспитания школьников и дошкольников, а также отстаивались традиционные семейные ценности, пишет ТАСС.
До этого «ВМ» писала, что администрация YouTube, согласно заявлениям Роскомнадзора, игнорирует требования ведомства о необходимости удалить материалы, в которых содержится фейковая информация, в том числе о коронавирусной инфекции.
Ведомство напомнило, что если после получения требования интернет-платформа не ограничивает в течение суток доступ к запрещенной информации, то ей грозит штраф в размере от трех до восьми миллионов рублей.