Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик на YouTube-канале сенатора Пушкова

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Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC максимально быстро снять все ограничения с YouTube-канала сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

— В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, — говорится в сообщении.

Кроме того, YouTube таким образом вступает в конфликт с действующим законодательством Российской Федерации.

Недавно видеохостинг удалил с официального канала «Алексей Пушков» выпуск программы «Постскриптум». В видео обсуждались проблемы полового воспитания школьников и дошкольников, а также отстаивались традиционные семейные ценности, пишет ТАСС.

До этого «ВМ» писала, что администрация YouTube, согласно заявлениям Роскомнадзора, игнорирует требования ведомства о необходимости удалить материалы, в которых содержится фейковая информация, в том числе о коронавирусной инфекции.

Ведомство напомнило, что если после получения требования интернет-платформа не ограничивает в течение суток доступ к запрещенной информации, то ей грозит штраф в размере от трех до восьми миллионов рублей.