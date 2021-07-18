Стало известно, сколько москвичей и петербуржцев хотят ездить в офис на велосипеде

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жители Санкт-Петербурга чаще москвичей хотели бы добираться на работу на велосипеде. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками одного из сервисов по поиску работы.

Так, ездить на работу на данном виде транспорта предпочитает каждый третий житель столицы. Это составляет 32 процента опрошенных. Вместе с тем еще четыре процента москвичей заявили, что доезжают до офиса именно так. Тем временем каждый второй респондент из Москвы рассказал, что предпочитает иным способом добираться до работы. Так ответили 49 процентов участников опроса.

В свою очередь опрос, проведенный в Санкт-Петербурге, показал, что к поездкам на велосипеде в этом городе относятся по-другому. Например, приезжать на работу на двухколесном транспорте мечтают 37 процентов петербуржцев, а пять процентов уже так и поступают, отмечает RT.

При этом совершенно не хотят ездить на велосипеде до места работы 50 процентов жителей города на Неве. Всего в опросе приняли участие по полторы тысячи жителей Москвы и Санкт-Петербурга.