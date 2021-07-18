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Автобус столкнулся с Mercedes на Саввинской набережной в Москве 

Полина Долганова

Происшествия
Автобус столкнулся с Mercedes на Саввинской набережной в Москве 
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Саввинская набережнаяКарта всех событий

ДТП с участием автобуса и автомобиля Mercedes произошло в столичном районе Хамовники. Об этом в воскресенье, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Авария случилась по адресу Саввинская набережная, дом 19, строение 15.

На момент случившегося в автобусе не было пассажиров. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства. После столкновения автобус выехал на тротуар.

До этого «ВМ» писала, что авария с участием девяти машин произошла в Подмосковье. ДТП случилось на 44-м километре Ярославского шоссе в 14:05 по московскому времени в воскресенье. Водитель КамАЗа не справился с управлением и перевернулся на бок, повредив при этом восемь легковых автомобилей. В аварии никто не пострадал.

Аналогичная авария с участием семи транспортных средств также произошла в городском округе Пушкино на 45-м километре дороги М8 примерно в 14:15. В результате нарушения правил дорожного движения на участке дороги в направлении Московской области столкнулись пять легковых машин, один грузовик и микроавтобус. Отмечается, что в данной аварии есть один пострадавший.

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