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«Признак эгоизма»: психолог рассказал о плохом тренде среди родителей

Елена Фролова

Общество
«Признак эгоизма»: психолог рассказал о плохом тренде среди родителей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Глава Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский заявил, что в обществе существует плохой тренд. Так, он прокомментировал ситуацию, когда папа «отомстил» чужому ребенку на детской площадке.

Это произошло в Набережных Челнах, где на одной из детских площадок девочка упала с качелей-балансира по случайной ошибке другого ребенка. Чтобы «восстановить справедливость», отец упавшей девочки заставил «виновницу» снова сесть на качели и повторил ситуацию. Только упала и ударилась во второй раз уже не его дочь.

Комментируя данную ситуацию, психолог отметил, что от неадекватных людей защититься сложно и даже почти невозможно.

— Подобное обращение неадекватно не только по отношению к детям, но и к взрослым. Это признак эгоизма, — подчеркнул Михаил Хасьминский.

При этом он добавил, что во времена Великой Отечественной войны любые дети не воспринимались как чужие. Тогда, по мнению эксперта, существовала христианская парадигма ценностей, а отношение к еще не сформировавшимся личностям было как к душам, а не как к вещам, отмечает «Царьград».

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