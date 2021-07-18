Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Машина наехала на 7-летнюю девочку-велосипедиста на западе Москвы

Полина Долганова

Происшествия
Машина наехала на 7-летнюю девочку-велосипедиста на западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГИБДД
улица рябиновая 6 Карта всех событий

Новое ДТП с пострадавшим ребенком произошло на западе столицы 18 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Инцидент произошел во дворе жилого дома по адресу улица Рябиновая, дом 6. Водитель «Тойоты» наехал на девочку в возрасте семи лет, которая ехала на велосипеде. Ребенок неожиданно выехал из-за припаркованного автомобиля. Девочка была госпитализирована в больницу с предварительно установленным сотрясением головного мозга и ушибом верхней губы. Водитель, совершивший наезд, не скрывался с места происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Родителям рекомендуется объяснять своим детям, что выезжать на велосипеде или самокате на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей запрещено. Ведомство также призывает водителей быть внимательными и аккуратно перемещаться по придомовым территориям.

До этого «ВМ» писала, что ДТП с участием автобуса и автомобиля Mercedes произошло в столичном районе Хамовники. Авария случилась по адресу Саввинская набережная, дом 19, строение 15. На момент случившегося в автобусе не было пассажиров. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства. После столкновения автобус выехал на тротуар.

Читайте также:
ДТПМосквааварии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте