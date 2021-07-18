Машина наехала на 7-летнюю девочку-велосипедиста на западе Москвы

Фото: Пресс-служба ГИБДД

улица рябиновая 6 Карта всех событий

Новое ДТП с пострадавшим ребенком произошло на западе столицы 18 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Инцидент произошел во дворе жилого дома по адресу улица Рябиновая, дом 6. Водитель «Тойоты» наехал на девочку в возрасте семи лет, которая ехала на велосипеде. Ребенок неожиданно выехал из-за припаркованного автомобиля. Девочка была госпитализирована в больницу с предварительно установленным сотрясением головного мозга и ушибом верхней губы. Водитель, совершивший наезд, не скрывался с места происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Родителям рекомендуется объяснять своим детям, что выезжать на велосипеде или самокате на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей запрещено. Ведомство также призывает водителей быть внимательными и аккуратно перемещаться по придомовым территориям.

До этого «ВМ» писала, что ДТП с участием автобуса и автомобиля Mercedes произошло в столичном районе Хамовники. Авария случилась по адресу Саввинская набережная, дом 19, строение 15. На момент случившегося в автобусе не было пассажиров. В результате аварии пострадал водитель транспортного средства. После столкновения автобус выехал на тротуар.