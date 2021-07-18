Доктор Мясников назвал главный плюс прививки от коронавируса

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Телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, почему многие люди зря опасаются делать прививку от коронавирусной инфекции. По его словам, иммунитет после вакцинации может стать «пуленепробиваемым».

В своем Telegram-канале специалист сослался на исследования защитного иммунитета нескольких групп лиц, которые либо переболели COVID-19, либо не переболели и вакцинировались, либо переболели и сделали прививку. По словам Мясникова, согласно данным этих исследований, иммунитет переболевших граждан способен защитить организм от тех типов коронавирусной инфекции, которые ранее вызвали саму болезнь. Однако такой иммунитет не защищает от новых штаммов вируса.

Иммунитет тех, кто сделал прививку от COVID-19, защищает от всех штаммов, кроме южноафриканского варианта «бета».

Иммунитет пациентов, которые и переболели, и вакцинировались, превышает уровень защиты тех граждан, которые просто перенести коронавирус или просто сделали прививку. Врач подытожил, что их иммунитет способен защититься от всех штаммов, в том числе и от «дельты».